طقس مرسى مطروح.. خريفي مشمس يجذب الزائرين للمناطق السياحية

تشهد مرسى مطروح أجواء خريفية، اليوم الخميس، 14 أكتوبر 2021، مع استقرار حالة الطقس وأجواء مشمسة على مدار اليوم، وهو ما يدفع الناس إلى الخروج للبحر والترجل على الكورنيش، للاستمتاع بتلك الأجواء الجميلة المبهجة.

ويبحث المواطنون عن طقس مرسى مطروح على محركات البحث الإلكترونية بمواقع الإنترنت، وتستعرض«الوطن»، للقراء تفاصيل حالة الطقس على مستوى المحافظة، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها في مختلف المجالات.

درجات الحرارة في مرسى مطروح

وسجلت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح، اليوم، 29 درجة مئوية، والرطوبة نسبة 50%، والرياح 23 كم/ الساعة، وسط سطوع الشمس في مختلف المناطق السكنية والقرى والنجوع ووسط مدينة مرسى مطروح.

الأمطار في مرسى مطروح

ولم تشهد مدينة مرسى مطروح سقوط أية أمطار، اليوم، وعلى مدار الأسبوع الجاري، في ظل استقرار حالة الطقس، على الرغم من سقوط أمطار في بعض المحافظات الأخرى من بينها القاهرة والجيزة خلال الأيام الماضية.

زوار مرسى مطروح

ومع استقرار الأحوال الجوية يتدفق على المدينة العديد من الزوار خلال الأيام الحالية للتنزه في الأماكن السياحية المختلفة ومن بينها شواطىء مرسى مطروح، وكورنيش المدينة ليلا، وزيارة هضبة عجيبة، وصخرة ليلى مراد، وحمام كليوباترا، ومتحف روميل، والتسوق في سوق ليبيا التجارى وشارع الإسكندرية وتناول الحلويات والأكلات البدوية في المطاعم المتخصص في تقديم أشهى المأكولات البدوية في محافظة مطروح المعروفة بكرم أهلها.