درجات الحرارة في مطروح اليوم.. طقس مشمس ورياح خفيفة

في الوقت الذي شهدت فيه العديد من المحافظات هطول أمطار يصاحبها برق ورعد، إلا أن طقس مطروح، اليوم الثلاثاء، يشهد حالة من الاستقرار بمختلف المراكز والمدن الساحلية، المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنها مدينة الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.

تعرف على درجات الحرارة في مطروح اليوم

وسجلت درجات الحرارة في مطروح اليوم 28 درجة، ووصلت سرعة الرياح إلى 23 كم/ ساعة، كما سجلت نسبة الرطوبة 67 %، في طقس مشمس وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 10 % فقط، وسط أجواء خريفية رائعة تشهدها محافظة مطروح، واستقرار حالة الطقس، وتستمر هذه الأجواء على مدار ثلاثة أيام مقبلة طبقا لتوقعات هية الأرصاد الجوية.

الزوار يستمتعون بالاستحمام في البحر

وعلى الرغم من الأجواء الخريفية التي تشهدها مطروح قرر بعض المصطافين نزول البحر والجلوس على الشاطئ تحت أشعة الشمس، فيما تحرص بعض الأسر على زيارة مرسى مطروح خلال شهر أكتوبر بهدف الإستجمام والتمتع بأجواء هادئة على البحر وفي المزارات السياحية المختلفة، بعيدا عن شهر أغسطس وسبتمبر.

أماكن سياحية يزورها زوار مطروح في الخريف

ويستمتع زورا مرسى مطروح بالعديد من الأماكن السياحية في شهر أكتوبر مع إنطلاق موسم الخريف ومنها هضبة عجيبة على البحر، وحمام كليوباترا، وجميع الشواطئ مفتوحة حاليا أمام الزوار، والاستمتاع بالكورنيش والجلوس على البحر، وركوب رحلات اليخت في جولات بحرية ممتعة.