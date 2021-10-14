جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والشكاوى

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي، إطلاق الخط الساخن رقم 19552 للرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالجائزة، تزامنًا مع إطلاق الحفل الختامي لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومي في 19 أكتوبر الحالي.

إعلان أسماء الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 في دورتها الثانية خلال الحفل الختامي لتوزيع الجوائز

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 في دورتها الثانية خلال حفل توزيع الجوائز، المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل، موضحة أنّ عدد الفئات المرشحة للجائزة بلغ 19 فئة، وطلبات الترشح للجائزة بلغ أكثر من 3000 طلب، كما أنّ المرحلة الحالية شهدت تحولًا إلكترونيًا بالكامل لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم بما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ14% بدلًا من 39% في الدورة الأولى.

الجائزة السنوية تحفز روح التنافس والتميز

وأوضحت السعيد، أنّ الهدف الرئيسي للجائزة السنوية، يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، مضيفة أنّ تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي، ما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

من جانبه، قال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إنّ إطلاق الخط الساخن للجائزة جاء في إطار حرص فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي على توطيد سبل التواصل المباشر بين الجائزة والأطراف المعنية، في ضوء تحقيق أعلى معدلات رضا للمتعاملين، وتعميق ونشر ثقافة التميز بالجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع اهداف الجائزة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف مصطفى أنّنا نسعى لتطبيق نظام إداري يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر، والارتقاء بمستويات الأداء سعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية، ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التميز الحكومي.

6 جوائز

وأوضح المهندس خالد مصطفى، أنّ الجائزة تضم 6 جوائز: المؤسسة المتميزة، الوحدة المتميزة، الخدمات الحكومية، الابتكار والإبداع المؤسسي، القيادات المتميزة، والتميز الفردي.