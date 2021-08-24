2000 مرشح.. التخطيط تعتمد وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة التميز الحكومي

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة «سياسة الجودة» لجائزة مصر للتميز الحكومي، التي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سياسة الجودة جاءت لتدعم التوجهات الاستراتيجية لجائزة مصر للتميز الحكومي ولتتضمن إطار عمل لضمان تحقيق أهداف الجودة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمراجعتها وتحديثها سنويًّا لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها لتحقيق معدلات رضاء أفضل.

إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن اعتماد سياسة الجودة للجائزة يأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز إداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كل جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة.

2000 طلب ترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي

يشار إلى أن الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم.

يذكر أن إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي عقدت مجموعة من الورش على مدار يومين لفريق عمل الجائزة حول متطلبات نظام إدارة الجودة، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015، وذلك في إطار حرص إدارة الجائزة على ترسيخ قيم ثقافة الجودة والتميز في كل جوانب الأداء لعمليات الجائزة؛ وتأكيدًا على أهمية الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الجودة.