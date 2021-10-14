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محمود مسلم

«الألمانية للتعاون الدولي» تعلن عن فرص تدريب للمصريين

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أ ش أ
07:39 م | الخميس 14 أكتوبر 2021
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن فرص للتدريب المهني في مجال الفندقة والضيافة في ألمانيا.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية لتنفيذ برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (آلية تنقل لهجرة العمالة المنتظمة إلى ألمانيا)، مشيرا إلى فتح باب التقدم لشباب المصريين الباحثين عن العمل في مجال الفندقة والضيافة.

 

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