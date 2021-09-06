3 شركات تحصد جوائز الزراعة الرقمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي

قال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المركز الألماني المصري للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، قاموا بعمل مشروع الابتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد مصر» مع صندوق مشاريع المرأة العربية، وهو برنامج تنموي هدفه تمكين المرأة اقتصاديا، بختام مسابقة الزراعة الرقمية بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المنفذ اي هاب، مركز للابتكار وريادة الأعمال والإبداع في جامعة عين شمس.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المسابقة بدأت في يونيو الماضي، بهدف تعزيز ودعم ريادة الأعمال في مجال الزراعة الرقمية في مصر من أجل تمكين رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، بالأخص الشباب والنساء، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في المسابقة 36 فريقا في مرحلة الشركات الناشئة و41 فريقًا في مرحلة الأفكار، من أفضل العقليات في مصر في صناعة الابتكار الزراعي، حيث سلطت المسابقة الضوء على قدراتهم الابتكارية ومثابرتهم.

مصر تتحول إلى الزراعة الرقمية في الفترة المقبلة

وأوضح المصدر أنه في ختام المسابقة تم تتويج 3 شركات ناشئة وهم «ري نايل» و«كروبسا» و«قطن تاون» بجائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصري، ذلك إلى جانب الخبرات التقنية التي اكتسبوها في المسابقة مما يمهد لهم الطريق ليصبحوا من أفضل الشركات الناشئة الناجحة في المجال الزراعي.

10 آلاف جنية قيمة الجائزة

وقدمت أيضا المسابقة لثلاثة فائزين وهم «فلانكرز» و«تمارا» و«زرعتي» في مرحلة الأفكار جائزة بمبلغ 10آلاف جنيه، والتي أيضا من شأنها أن تدعم أصحابها أن يحولوا الفكرة لشركة قائمة في المجال الزراعي، لتقديم الدعم الكامل وضمان استدامة المشاريع الفائزة، تعاون مشروع الابتكار الزراعي مع منصة «اجري مصر» المملوكة لشركة «إي فاينانس» على استضافة الشركات الناشئة على منصتها، وتوفير دعم بناء القدرات وربطها بالسوق التجاري والمستثمرين.