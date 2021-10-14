مصدر مسؤول بفندق حفل زفاف أفشة يكشف تكاليف الفرح: يصل مليون جنيه

انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور لحفل زفاف نجم النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري محمد مجدي أفشة الذي يقام بأحد فنادق التجمع الأول، وكعادة أفراح المشاهير انتشرت الأقاويل حول تكلفة حفل زفاف نجم «القاضية ممكن» بالفندق الذي يعتبر أحد أهم فنادق القاهرة استضافة لحفلات الزفاف خلال الشهور الأخيرة.

أسعار الأفراح بفندق زفاف محمد مجدي أفشة: تبدأ من 107 آلاف جنيه

وكشف مصدر مسئول بالفندق الذي سيقام به حفل الزفاف، أن أسعار حفلات الزفاف حاليا بالفندق وفقا للعرض الترويجي الذي يتم تقديمه أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بالنسبة لحضور 100 فرد كمعازيم هو 107 آلاف جنيه شاملة «الأوبن بوفيه» و«wedding cake»، والـ «basic decorations» والفقرات الترفيهية والفنية، إضافة إلى إقامة ليلتين للعريس والعروس بأحد الأجنحة بالفندق.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال زاد العدد عن 100 فرد فأنه يتم دفع 900 جنيه زيادة عن كل فرد فوق الـ100.

سعر الفرد في حفل الزفاف بالفندق 1300 جنيه

وأوضح المصدر، أنه في حال إقامة حفلات الزفاف أو الخطوبة في أحد أيام إجازات «weekend» الخميس والجمعة والسبت لعدد 100 فرد فإن سعر الفرد يكون 1300 جنيه شامل «الأوبن بوفيه» والـ«wedding cake»، والإقامة ليلتين بأحد أجنحة الفندق.

وأوضح: «هذا السعر غير شامل الفقرات الترفيهية والفنية والـ«basic decorations»، مشيرًا إلى أنه حال زاد العدد عن 100 فرد فإن سعر الفرد يكون 1600 جنيه.

وعن تكلفة سعر فرح نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة أكد المصدر، أن هناك بعض حفلات الزفاف وبخاصة لنجوم المجتمع ورجال الأعمال والمشاهير يتم طلب أطعمة معينة من خلال البوفيه المفتوح وديكورات معينة لقاعة الزفاف، إضافة إلى أعداد أكبر من الضيوف وإضافات أكثر بالنسبة للفقرات الفنية والمطربين الذين يأتون من خارج الفندق مما يجعل السعر غير ثابت حيث يخضع لمتطلبات كل نزيل على حدة.

واختتم أن بعض حفلات الزفاف قد يتراوح سعرها ما بين 750 ألف جنيه ومليون جنيه.