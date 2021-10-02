كسروش يعلن قائمة منتخب مصر في كأس العرب.. وعودة قفشة وشريف

أرسل أمس الجمعة، الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها، وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي قفشة، رغم استبعاد الثنائي من قائمة مباراتي ليبيا المحدد لهما الثامن والحادي عشر في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتواجد بالقائمة المبدئية لكأس العرب مدافع الزمالك محمود علاء، رغم غيابه عن قائمة مباراتي ليبيا.

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