زهير مراد ينشر صورة ريهام حجاج على انستجرام مرتدية فستانا من تصميمه بمهرجان الجونة

نشر المصمم العالمي زهير مراد، صورًا من مشاركة الفنانة ريهام حجاج في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بفستان من تصميمه، وذلك على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر زهير مراد صورة لريهام حجاج وهي ترتدي فستانا أبيض، وذلك أثناء وقوفها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، ووصف إطلالتها بالرائعة معلقًا: «النجمة الكبيرة ريهام حجاج تظهر بإطلالة رائعة بمهرجان الجونة السينمائي من تصميم زهير مراد».

وشهدد عدد كبير من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة حفل افتتاح مهرجان الجونة أمس الخميس، والذي تستمر فاعلياته حتى حفل الختام في 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة، بالبحر الأحمر، بتغطية اعلامية مكثفة وحضور لعدد كبير من الشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

ورغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان أول أمس، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أن الحفل أقيم في موعده بعد اصلاح الجزء المحروق وأقيمت فعاليات المهرجان انطلق حفل الافتتاح في موعده المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.