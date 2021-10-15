ريهام حجاج تتألق بفستان من تصميم المصمم العالمي زهير مراد

تألقت الفنانة ريهام حجاج بفستان رائع، من تصميم المصمم العالمي زهير مراد، وذلك خلال حفل انطلاق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وظهرت ريهام حجاج، مرتدية فستانا أبيض بحزام مع اكسسوار لامع وحمل الفستان توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

وأقيم مهرجان الجونة أمس الخميس، وتستمر فاعلياته حتى حفل الختام في 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة، بالبحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.

وأقيم حفل الافتتاح في موعده رغم اندلاع حريق في إحدى قاعات المهرجان أول أمس، والذي تسبب في خسائر كبيرة بمهرجان الجونة السينمائي، تمثلت في دمار جزء كبير من القاعة الرئيسية، إلا أنه تم تدارك الأمر واصلاح الجزء المحروق وأقيمت فعاليات المهرجان انطلقت في موعدها المحدد، بعد نجاح العمال في إعادة القاعة إلى وضعها الطبيعي كما كانت قبل الحريق.