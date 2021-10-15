البابا فرنسيس يثني على جهود السفارة المصرية لدى الفاتيكان

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس الخميس، عن بالغ التقدير الذي يكنه لمصر حكومة وشعبًا، مثنيا على جهود السفارة المصرية لدى بلاده، على مدار السنوات الماضية، وحرص السفير محمود سامي سفير القاهرة لدى الكرسي الرسولي، على توطيد أطر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس، لـ السفير محمود سامي، بمقر القصر الباباوي، لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية لدى الفاتيكان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

السفير محمود سامي يشيد بـ جهود بابا الفاتيكان الحثيثة لإيصال رسالة سلام للعالم أجمع

من جانبه، أعرب السفير محمود سامي، عن بالغ تقديره لقداسة البابا فرنسيس، مشيدا بجهود بابا الفاتيكان، الحثيثة لإيصال رسالة سلام للعالم أجمع وحرصه على نشر مفهوم الأخوة والمساواة بين الجميع وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتقبل الآخر.

ووجه سفير مصر لدى الفاتيكان، الشكر لـ البابا فرنسيس، على كل ما لاقاه خلال فترة عمله من تعاون وحرص من قبل الكنيسة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي سياق آخر، استقبل البابا فرنسيس، أمس الخميس، المشاركين في مؤتمر تنظمه الرابطة الإيطالية لصيادلة المستشفيات والخدمات الصيدلية، ووصف بابا الفاتيكان، في كلمته، المؤتمر بـ «فرصة ليست فقط لنقاش داخلي بل وأيضا لتأكيد أهمية النظام الصحي الوطني العام كعامل لاغنى عنه من أجل الخير العام والنمو الاجتماعي».

وأشار باباب الفاتيكان، إلى تغيير فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لأسلوب تخطيط وتنظيم وإدارة الصحة، وفقا لما ذكرته «إذاعة الفاتيكان».