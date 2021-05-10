تواضروس يتلقى اتصالا من بابا الفاتيكان بيوم الصداقة بين الكنيستين

تلقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا اليوم، من البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي يوافق تاريخه اليوم الاثنين.

وخلال المكالمة الهاتفية هنأ صاحبا القداسة بعضهما البعض، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بعيد القيامة المجيد مؤكدين معنى القيامة الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا اليومية.

وثمّن البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، ما فعله شهداء الإيمان والوطن في ليبيا من شهادة للإيمان المسيحي، وهو ما أكد عليه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين (اليوم 10 مايو)، قائلًا إنّه يوم مفرح رغم عدم إمكانية إقامة أي احتفالات به حسب العادة بسبب فيروس كورونا.

البابا فرنسيس يعرب عن أمنيته لقاء البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة

من جانبه، أعرب البابا فرنسيس عن أمنيته أن يلتقي قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة، ورد قداسته بأمنية مماثلة معربًا عن شكره للبابا فرنسيس على زيارته للعراق مؤخرًا التي وصفها قداسته بأنّها زيارة مبارَكة وناجحة، مضيفًا أنّها ذكرته بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر في 2017، بينما وصف قداسة البابا فرنسيس زيارته للعراق بأنّها إشارة محبة ومودة لشعب تألم كثيرًا، وبعدها تبادل صاحبا القداسة الشكر طلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكي تنتهي بسلام في أسرع وقت.

وتحل اليوم الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي اتفق صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني والبابا فرنسيس الأول في ذكرى لقائهما بالفاتيكان يوم 10 مايو 2013.