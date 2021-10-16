«صابون ملح سيوة» مطهر طبيعي ومنقي للبشرة.. صناعة تراثية

أقدم أبناء واحة سيوة على تصنيع صابون من الملح له فوائد عظيمة، ويساعد في علاج العديد من المشاكل للبشرة للسيدات والرجال، داخل مصانع صغيرة للشباب، وبدأ طرحه في الأسواق، ولقى إقبالا كبيرا من المواطنين، بعد التأكد من جودته.

مكونات صابون ملح سيوة

محمد عبدالله، متخصص في ابتكار أنواع الصابون بسيوة من المنتجات الطبيعية، أكد لـ«الوطن»، أن صابون الملح عبارة عن قطعة من الملح الصخري ويجرى تصنيعها وتقطيعها على هيئة قطع صابون، ولا توجد له رغوة لأنه مصنع من الملح.

فوائد صابون ملح سيوة

وأضاف«عبدالله» أن صابون الملح له عدة فوائد أهمها تطهير البشرة من الميكروبات، وتطهير الجروح، ويعالج حب الشباب، ويجرى تقطيعة بالماكينات والمناشير لأحجام مختلفة، ويبلغ طول الصابونة الملح 8 سم في 6 سم وارتفاعها 2.5 سم، ووزنها 200 جرام، ويجرى استخدامة بوضع ماء على الوجه يعقبه القيام بتدليك المكان الذى يريد غسله به بشكل دائرى عدة مرات، وتظهر نتائج إيجابية بعد عدة مرات من الاستخدام.

6 أماكن لصناعة صابون الملح بسيوة

وأكد المتخصص في صناعة صابون الملح، أنه تجرى صناعته في سيوة داخل 6 أماكن للصناعات الصغيرة التي يقوم عليها الشباب، من أبناء الواحة في ظل تشجيع القيادة السياسية على دعم تلك المشروعات للشباب والفتيات، والتسويق لها عبر المشاركة في المعارض المختلفة ومنها معرض تراثنا.

ويدعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الصناعات الصغيرة في مراكز ومدن محافظة مطروح ومنها مركز ومدينة سيوة لتصنيع المنتجات البيئية، خاصة التى تعتمد على منتجات طبيعية، مع توفير تدريبات للشباب والفتيات من المتخصصين لإعداد كوادر شبابية قادرة على التصنيع، بجوده عالية يحرص عليها أبناء سيوة في جميع منتجاتهم.

طبيب يوضح أهمية صابون الملح

وأكد الدكتور أحمد مسعود الجويلى، طبيب بشرى، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ملح سيوة الصخرى الذى يستخرج من مناجم الملح من أجود أنواع الملح لأنه نقي جدا، والملح مفيد للإنسان خاصة إذا جرى استخدامة كصابون للتطهير للبشرة والجلد، حيث يزيل السموم من الجلد، ويطهر بشرة الإنسان، ويداوى الجروح البسيطه السطحية، كما يعالج الفطريات التي تظهر في الوجه، ومع كثرة استخدامه يفيد البشرة جدا.