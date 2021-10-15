اعترافات فتاة بالبدرشين حملت سفاحا وألقت جثة رضيعها: «أبوه طلع مش بتاع زواج»

«أبوه هرب مني وقال إنه مش بتاع جواز، وأنا اضطريت أرمي الرضيع على سلالم أحد المنازل في البدرشين، قولت أهرب من الفضيحة لكن بقت فضيحة وحبس كمان»، تلك الكلمات قالتها فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر أمام جهات التحقيق التي نسبت إليها تهمة قتل طفلها وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وشمل قرار الحبس أيضًا خطيب الفتاة السابق وهو ممرض عمره 27 عاما، بذات التهمة بعد اعترافه بإقامة علاقة غير شرعية مع الفتاة أثمرت عن حملها سِفاحًا.

علاقة عاطفية وحمل وقتل

وأضافت قاتلة طفلها في البدرشين أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع خطيبها، وأن الشاب استغل فترة خطوبتهما ودخل معها في علاقة غير شرعية وأفقدها عذريتها، وزعمت الفتاة أن خطيبها أوهمها بالحب وتمكن من استدراجها وأقام معها علاقة مرات متكررة حتى تحركت ثمرة الخطيئة في أحشائها، وعندها أخبرته بسرعة إتمام الزواج لكنه تهرب منها وافتعل معها المشكلات وقرر فسخ الخطوبة وتركها تواجه مصيرها المجهول، وأنها قررت التخلص من الطفل وإلقائه داخل أحد المنازل في محيط منزل أسرتها وفرت هاربة.

خطيب فتاة البدرشين يعترف بعلاقته بها

وتابعت قاتلة طفلها في البدرشين أنها طلبت من خطيبها السابق (والد الطفل) أن يعترف بنجله فرفض، وبعد انتهاء الفتاة من سرد أقوالها واجهت النيابة خطيب الفتاة بما جاء على أقوالها فاعترف بعلاقته بها وأنه والد الطفل، ونسبت النيابة العامة تهمة هتك عرض الفتاة والتسبب في موت الطفل وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أحد السكان بالعثور على طفل حديث الولادة عمره يوم واحد متوفى على سلالم أحد المنازل، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية والدته، وألقي القبض عليها لتتكشف ملابسات الحادث عقب اعترافها بتفاصيل علاقتها الآثمة مع خطيبها السابق.