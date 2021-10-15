شحن 5400 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة شحن، تداول 27 سفينة ما بين دخول وخروج ورسو على أرصفة موانئ بورسعيد.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في البيان، إن السفينة HABIP BAYRAK التى ترفع علم مارشال ويبلغ طولها 124 متر والغاطس 7 أمتار وصلت الميناء لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء .

وأضاف البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

دخول سفينتين حاويات وخروج 5 ميناء غرب بورسعيد

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة السفن بموانىء بورسعيد

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MARIONA STAR التى ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 71 متر والغاطس 5 أمتار وذلك لتفريغ 1800 رأس ماشية حية بالميناء.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية أن موانئ بورسعيد سجلت أمس دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

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