التسجيل في القرعة العشوائية.. خطوات التقديم في اللوتري الأمريكي

ازداد البحث خلال الأيام الماضية عن القرعة العشوائية لأمريكا، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقديم للتسجيل في القرعة العشوائية، المعروف ببرنامج قرعة الجرين كارد السنوي «DV-2020»، اعتبارا من الأربعاء الموافق 3 أكتوبر وتستمر لمدة 30 يوما.

ويهتم العديد من الأشخاص بالتسجيل في القرعة العشوائية كونها فرصة جيدة للسفر من وإلى الولايات المتحدة، ومع إعلان موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية ببدء التسجيل في اللوتري الأمريكي أو قرعة أمريكا، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة التسجيل فى القرعة العشوائية.

التسجيل فى القرعة العشوائية وخطوات التقديم في اللوتري الأمريكي

- في البداية على الشخص الدخول على الرابط الإلكتروني «أبليكيشن» الهجرة العشوائية لأمريكا، والضغط هنا.

- كتابة البيانات المطلوبة، ومنها الاسم بالكامل ويجب أن يكون كما هو موضح بجواز السفر الخاص بالمتقدم، وتاريخ الميلاد بالتفصيل باليوم والشهر والسنة، بالإضافة إلى اسم ومدينة الميلاد ومحل الإقامة أيضا.

- استكمال إدخال البيانات بتقديم صورة للشخص المتقدم بشرط أن تكون حديثة.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي

‏1- لا بد أن يمتلك الشخص جواز سفر ساري المفعول، وهو أحد أبرز الشروط الأساسية للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا.

2- ‏يجب ألا يقل عمر المتقدم في لوتري أمريكا عن ‏18 عامًا.

3- ‏لا بد من توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي.

4- يشترط ‏قضاء 12 عامًا بالتعليم على الأقل، وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات.

5- يشترط عند التقديم للهجرة ‏إحضار صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر.

6- لا بد أن يكون الشخص المتقدم ينتمي لجنسية إحدى الدول التي لا بد أن تكون من الدول ‏المؤهلة لتقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ5 الأخيرة قبل فتح باب التقديم القرعة.