التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا.. شروط الحصول على «الجرين كارد»

التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا أو«الجرين كارد».. من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المصريين خلال الفترة الراهنة، كونها فرصة جيدة للسفر من وإلى الولايات المتحدة، وينطلق التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا خلال اليومين المقبلين، وفقا لما أعلنه موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية ببدء التسجيل في اللوتري الأمريكي أو قرعة أمريكا، يوم 7 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، الساعة 12:00 ظهرًا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا من خلال الاشتراك في القرعة «مجانا»، وذلك من خلال اتباع طرق التقديم في اللوتري الأمريكي، والدخول على الرابط الإلكتروني «أبليكيشن» الهجرة العشوائية لأمريكا، والضغط هنا.

التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا وطرق التقديم في اللوتري الأمريكي

– البدء في إدخال البيانات المطلوبة، ومنها كتابة الاسم بالكامل ويجب أن يكون كما هو موضحا بجواز السفر الخاص بالمتقدم، وتاريخ الميلاد: إدخال تاريخ الميلاد بطريقة يوم/ شهر/ سنة و اسم مدينة الميلاد.

- تقديم صورة للشخص المتقدم بشرط أن تكون حديثة، ويجرى التقاطها خلال الأشهر الستة الأخيرة للمتقدم، ويجب أن تلتزم صور إدخال DV بنفس المعايير مثل صور تأشيرة الولايات المتحدة.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2023 /2022

1- ‏لابد أن يمتلك الشخص جواز سفر ساري المفعول ‏مطلوب، وهو شرط يطبق على أي شخص يرغب في التقديم على القرعة، ويعتبر من الشروط الأساسية للتقديم.

2- ‏يجب أن يكون عمرك أثناء التقديم في لوتري أمريكا ‏18 عامًا لما فوق.

3- ‏لابد من توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة خلال إجراءات التقديم للوتري الأمريكي 2022/2023.

4- لابد من ‏قضاء 12 عامًا بالتعليم على الأقل، وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات.

5- ‏تقديم صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر من مواعيد تقديم الهجرة إلى أمريكا.

6- لابد أن يكون الشخص المتقدم ينتمي لجنسية أحد الدول التي لابد أن تكون من الدول ‏المؤهلة لـ تقديم اللوتري القادم 2023، وهي الدول التي لم يهاجر 50،000 أو أكثر من مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الـ5 الأخيرة التي تسبق فتح باب التقديم على قرعة أمريكا.