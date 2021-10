كلمات أغنية Easy On Me مترجمة.. كتبتها أديل عن تجربتها حول الطلاق

يبحث جمهور النجمة الإنجليزية أديل عن كلمات أغنية Easy On Me مترجمة، والتي طرحتها خلال الساعات الماضية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والتي وصلت مشاهدتها لـ 25 مليون مشاهدة، وهي تعتبر الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد «30» والذي يحمل رقم 4 في مشوارها الغنائي.

25 مليون مشاهدة لـ Easy On Me بعد ساعات من طرحها

ولاقت كلمات أغنية Easy On Me مترجمة إعجاب الجمهور العربي بسبب كلماتها المؤثرة والتي كتبتها المغنية الإنجليزية بنفسها بالتعاون مع منتجها جريج كورستين، وتحدثت أديل في الأغنية عن تجربتها حول الطلاق في عام 2019، ومحاولتها لإعادة تنظيم حياتها مرة أخرى، وذلك من خلال حديثها مع ابنها من زوجها السابق الذي تطلب منه التفاهم، وتتحدث عن مشاعرها المختلطة بين الحنين والندم والتسامح.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكتب فيها أديل كلمات أغانيها، حيث إن أشهر أعمالها الغنائية كتبتها عن تجارب شخصية في حياتها، وحصلت في عام 2016 على جائزة «إيفور نوفيلو» كأفضل مؤلف أغنيات هذا العام في بريطانيا، عن أغاني ألبومها «25».

كلمات أغنية Easy On Me مترجمة

- لا يوجد هناك أي ذهب في هذا النهر.. الذي كنت أغسل يدي فيه للأبد

There ain't no gold in this river ..That I've been washing my hands in forever

- كنت أعلم أن هناك أملا في هذه المياه

I know there is hope in these waters

- ولكني لم أستطع إجبار نفسي على السباحة وأنا أغرق في هذا الهدوء

But I can't bring myself to swim ..When I am drowning in the silence

- حبيبي.. اسمح لي بالدخول

Baby, let me in

- تساهل معي حبيبي.. أنا كنت ما زال طفلة

Go easy on me, baby ..I was still a child

- لم أحظَ بفرصة لأشعر بالعالم من حولي

Didn’t get the chance to Feel the world around me

- لم يكن لدي الوقت لاختيار ما اخترت القيام به.. لذا تساهل معي

I had no time to choose What I chose to do.. So go easy on me

- ليس هناك مجال حتى يتغير أي شيء

There ain’t no room For things to change

- عندما كان كلانا عالقا بعمق في طرقنا

When we are both so deeply Stuck in our ways

- أنت لا يمكنك إنكار مدى القوة التي حاولت بها You can’t deny how hard I have tried

- لقد غيَّرت ما كنت عليه حتى أضعكما في المقدمة.. ولكني أستسلم الآن

I changed who I was To put you both first.. But now I give up

- كان لدي نوايا حسنة وآمال عالية

I had good intentions And the highest hopes

- لكني أعلم الآن أن كل ذلك على الأرجح لم يكن واضحا

But I know right now It probably doesn’t even show