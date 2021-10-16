سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16-10-2021 في مصر

تحرص فئة عريضة داخل المجتمع المصري من المواطنين والمستثمرين في العملات، على متابعة أسعار العملات، وتحديدًا سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت، الموافق 16 أكتوبر الحالي.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم السبت 16 أكتوبر الحالي، نحو 51.81 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.43 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.22 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، واستقر في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، 51.81 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.22 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، 47.45 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى 47.43 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، 49.45 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib عند 49.37 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.