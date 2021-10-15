السعودية: الحرم المكي والمسجد النبوي جاهزان بكامل طاقتهما لاستقبال المعتمرين

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون الحرم المكي والمسجد النبوي، إن الرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي والمسجد النبوي مستعدة لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية وفق بيان وزارة الداخلية السعودية، فيما يخص صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم بعد غد الأحد.

الالتزام بارتداء الكمامة في كل أروقة الحرم المكي والمسجد النبوي

وشدد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الجمعة، على تطبيق ما ورد في بيان الداخلية السعودية، والتزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة في جميع الأوقات وفي كل أروقة الحرمين الشريفين، والاستمرار في استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لضبط الأعداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وطالب الشيخ السديس من قاصدي الحرمين الشريفين التعاون مع الجهات المعنية والعاملين بالحرمين الشريفين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال تأديتهم لمناسكهم، لتكون البيئة الصحية داخل الحرمين الشريفين آمنة للجميع، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

وفي سياق متصل، أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون الحرم المكي والمسجد النبوي، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم البدء في تنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة من ساعات الصباح الباكر من خلال 440 موظفًا لتفويج المعتمرين و180 لتفويج المصلين و250 موظفة لتفويج النساء.

وأشار الحجيلي إلى نجاح خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة، التي خصص من خلالها 18 بابًا لدخول قاصدي الحرم المكي، منها 3 أبواب للمعتمرين، وباقي الأبواب لدخول المصلين، ومثلها للخروج من الحرم المكي الشريف، كما تم تفعيل الصلاة في التوسعة السعودية الثالثة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الجمعة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود أن الرئاسة ممثلة في وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود وضعت خطة لإدارة الحشود خلال فترة الإجازة الدراسية المطولة، حدد فيها 26 مسارًا للطواف منها 4 مسارات مخصصة للعربات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تم فصلها بحواجز لزيادة التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات.

قرار السعودية باستخدام كل الطاقة الاستيعابية للحرمين.. انفراجة للمسلمين

ويأتي قرار المملكة العربية السعودية، اليوم، بتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يتضمن عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناة، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية لـ «الحرم المكي والمسجد النبوي»، بمثابة انفراجة للمسلمين وعشاق بيت الله الحرام ومسجد نبيه.

وشمل قرار السعودية السماح للحاصلين على لقاح كورونا باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرم المكي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة الحرم المكي كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.

وأشار قرار السعودية الصادر اليوم، إلى السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي أيضا مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات داخل أروقة المسجد كافة والاستمرار في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.