أحمد بدير: «أي دور كنت بعمله حتى لو جملتين كنت أهتم بيه كأني البطل»

قال الفنان أحمد بدير إنه عمل بالإذاعة في بداية مشواره الفني وحصل منها على راتب قدره 20 جنيها، كما عمل في التليفزيون في مسلسل «على باب زويلة» ووصل أجره فيه لـ12 جنيها، «أي دور كنت بعمله حتى لو جملتين كنت بهتم بيه كأني بطل العمل».

بدير: «مكنتش مخطط أني أكون فنان كوميدي»

وأضاف «بدير»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان دائما ما يخلص في أدواره الصغيرة التي كان يظهر بها في مسرحياته، لافتا إلى أن عمله في فيلمي «الكرنك، الغربة»، كان بمثابة نقلة في ما يقدمه من فنون على الساحة الفنية، «مكنتش مخطط أني أكون فنان كوميدي، وأديت أدوار كوميدية في المسرحيات».

بدير: «كنت محظوظ للعمل مع الفنانة شادية وسهير البابلي»

وأوضح أن الفنانة شادية لم ترشحه لدور «الشاويش عبد العال» في مسرحية «ريا وسكينة»، حيث كان دورا مرشحا له الكثير من الفنانين الآخرين، وتواصل معهم بعد موافقة القائمين على المسرحية على ظهوره في هذا الدور، وهي كانت بمثابة الانطلاق له إلى عالم النجومية، «أنا كافحت قبل ظهوري في المسرحية لمدة 16 سنة، وكنت محظوظ للعمل مع الفنانة شادية وسهير البابلي، والفنان القدير عبد المنعم مدبولي».

ولفت إلى أنه وخلال أدائه للدور في المسرحية شعر بوجود كيميا بينه وبين الجمهور، «ابتسامة الرضا على الفنانة شادية هي التي طمأنتني».

وأكد أن ترتيب الأسماء على تتر الأعمال الفنية هي عقدته منذ زمن، حيث إنه وفي أحيان عدة كان ليعتذر عن أعمال كان فيها اسم ممثل أقل منه، على حد تعبيره، «ممكن أسيب العمل لو حسيت إن حد أقل مني مكتوب اسمه قبلي، وممكن أسيب العمل وأمشي حتى لو هاخد منه ملايين، أو لو حسيت إني مش هاخد حقي».

وواصل قائلا: «اعتذرت عن عمل بعد ما مضيت الورق بتاعه وكان مسلسل، كان فيه عدد من الفنانين الشباب هيظهروا بدور أبنائي وكان هيتكتب اسمهم قبل اسمي، وده اللي دفعني للاعتذار عن العمل».