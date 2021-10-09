حقيقة وفاة أحمد بدير.. والفنان: «اتعودت على كده»

أثارت شائعات وفاة أحمد بدير غضب كل محبيه من داخل وخارج الوسط الفني، إذ انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن وفاة الفنان أحمد بدير، الأمر الذي نفاه «بدير» مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة، والشائعة لا أساس لها من الصحة.

أحمد بدير: «اتعودت على شائعات خبر وفاتي»

قال أحمد بدير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بصحة جيدة، ولا صحة للشائعات، موضحًا أنه تفاجأ مثل الجميع بهذه الشائعات، ولكنه تعود عليها لأنها ليست المرة الأولى التي تخرج عليه شائعات وفاته، وفي كل مرة ينشر الجميع حقيقة وفاة أحمد بدير.

نجاح كبير لـ«حكاية بدون ضمان» للفنان أحمد بدير

ويعرض أحمد بدير حكاية «بدون ضمان» ضمن حلقات مسلسل «إلا أنا» مع هاجر أحمد وهنادي مهنا وإسلام جمال، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقة الأولى، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا أيضًا في عدد من الدول العربية منها الأردن والإمارات والسعودية وغيرها من الدول.

أحمد بدير: الجزء الأول لمسلسل المداح خرج بشكل رائع

وللفنان أحمد بدير في رمضان الماضي مسلسل «المداح» مع حمادة هلال ونسرين طافش، وعن تحضير جزء ثاني منه، قال «بدير» إنه ليس مع الجزء الثاني، وأنه يرى أن الجزء الأول من المسلسل خرج بشكل رائع وجعل الجميع يلتف حوله في زحام المسلسلات والأعمال الدرامية.

وأضاف «بدير» أن المسلسل ناقش وهاجم السحر والأعمال، وليس حرض عليها كما كتب البعض، مؤكدًا أن دراما رمضان 2021 من الأعوام التي قدم بها أعمال قريبة إلى قلبه، ومن ضمنها مسلسل «بين السما والأرض».

وقال أحمد بدير إن المسلسل كان من المسلسلات الجيدة والتي بعدت كل البعد عن فيلم بين «السما والأرض» ولم يتم وضعها في مقارنة، موضحا أن ذلك الأمر يرجع الفضل به لكل من مخرج العمل ماندو العدل، بالإضافة إلى مؤلف العمل إسلام حافظ.

والمسلسل ناقش حياة مجموعة من الأشخاص في إطار درامي لحياة كل شخص منهم في 15 حلقة، وشارك به عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، محمود الليثي ومصطفى درويش وغيرهم.