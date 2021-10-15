أحمد بدير: «الطول والصلع مش أزمة وحب الجمهور الأهم بالنسبة لي»

قال الفنان أحمد بدير، إنه حصل على جوائز عدة خلال مشواره الفني الطويل، كان أبرزها أدواره في أفلام «ساعة ونص، سفير النوايا الحسنة، الدكتوراه الفخرية»، لافتا إلى أنه قد اعتذر عن العمل في مسرح الدولة بعد رفضه الظهور بمسرحية كانت توثق فترة 25 يناير 2011، وحتى فترة رحيل الجماعة الإرهابية، بسبب الميزانية.

بدير: «الإخلاص والكفاح وتخطي العقبات هي أهم ما أحاول القيام به»

وأضاف «بدير»، خلال استضافته ببرنامج «السيرة» وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بات من الضروري تغيير المفهوم العام لمسرح الدولة، حيث إنه ومن الممكن استغلاله لتقديم أعمال كبيرة وعظيمة، «الإخلاص والكفاح وتخطي العقبات هي أهم ما أحاول القيام به، لأن حب الجمهور الأهم بالنسبة لي».

بدير: حصلت في المجال الفني على أكثر من اللي أستحقه

وأوضح أنه من الصعب أن يوصف نفسه على كونه «مدرسة في الكوميديا»، ولكنه يرى نفسه ما زال تلميذا فيها وتأثر كثيرا خلال مشواره الفني بالفنان نجيب الريحاني، «ترتيبي بين نجوم الكوميديا الأخير، وحصلت في المجال الفني على أكثر من اللي استحقه».

ولفت إلى أنه يرى وجود تقصير في حق نفسه عقب عرض مسلسل «الزيني بركات» والذي شارك فيه، حيث كان بمثابة «نقلة رهيبة»، وكان من الضروري القيام بأعمال في نفس المستوى كالتي قدمها في المسلسل.

بدير: «الطول والصلع مش أزمة بالنسبة ليا ومعنديش أي عقد»

وأكد أن طول القامة أو الصلع لم يسببا له أي عقدة، حيث إنه وفي إحدى المرات ارتدى باروكة في أحد الأعمال التي قدمها ولكن شعر بأن الجمهور لم يتقبله في تلك الحالة، «أنا الحمد لله معنديش أي عقد، وبتعامل بطيبة مع الناس كلها وبنسى من أساء إلي».

وأشار إلى أنه شارك في 6 أعمال مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين وقدم معه أدوارا صغيرة ولكنه أيضا قد استفاد كثيرا من خبراته، «اتعلمت منه أن الفن بيقدم من أجل المتعة، وهو كان عبقري، واستفدت من خبراته الكبيرة».