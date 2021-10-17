بذكرى وفاة يوسف وهبي: أجرى عملية تجميل.. وتزوج من سيدة تكبره بـ20 عاما

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي، الذي رحل عن عالمنا منذ 39 عاماً، بعدما قدم للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية الهامة، وحقق نجاحاً كبيراً خلال مشوار الفني، وعمل مع كبار نجوم الفن، وكان له الفضل في اكتشاف عدد من المواهب.

وفي التقرير التالي نعرض أبرز محطات في حياته الفنية:

- بدأ يوسف وهبي تعليمه في كتاب العسيلي بمدينة الفيوم، وبعد ذلك التحق بالمدرسة السعيدية، ثم بالمدرسة الزراعية.

- شغف بالتمثيل لأول مرة في حياته عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني سليم القرداحي في سوهاج.

- بدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيليات بالنادى الأهلي والمدرسة، وعمل مصارعاً لفترة.

- تدرب على يد بطل الشرق في المصارعة آنذاك المصارع عبدالحليم المصري، وبعد ذلك سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث درس التمثيل وتتلمذ على يد الممثل الإيطالي كيانتوني.

عودة يوسف وهبي إلى مصر

- عاد يوسف وهبي إلى مصر وعمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي، وشارك في تأسيس ستوديو نحاس وتولى إدارة فرقة المسرح العربي.

- وفي السينما كتب سيناريوهات أفلامه وأخرجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية ومن أبرز أعماله «البؤساء، إشاعة حب، حبيب الروح».

- أنشاء عام 1928 ستوديو رمسيس بامبابة بالقاهرة.

- استخدم صوت يوسف وهبى في مقدمة «trailer» الفيلم العربي الناطق «أولاد الذوات» عام 1931.

- كان يخاف من الصراصير.

- انتخب نقيبا للممثلين العام 1953 وعمل مستشارا فنيا للمسرح بوزارة الإرشاد.

جوائز يوسف وهبي

- حاز على جائزة الدولة التقديرية والدكتوراة الفخرية العام 1975 من الرئيس المصري أنور السادات.

- منحه بابا الفاتيكان وسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية، وهو أول مسلم يحصل على هذه الجائزة.

- له قصة غرام مع من عائشة هانم فهمي، حيث كانت متزوجة ولكنها وقعت في غرامه، فطلبت من زوجها الطلاق ودفعت له 20 ألف جنيه ليطلقها وهو مبلغ مهول وقتها، وبالفعل تم الطلاق وتزوجت يوسف وهبي برغم أنها كانت تكبره بحوالي 20 سنة.

- منحه الملك فاروق لقب «بك» بعد فيلم «غرام وانتقام» عام 1944.

- يُعتبر أول فنان عربي يخضع لعملية تجميل، حيث قام بناءً على نصيحة صديقه المخرج محمد كريم، بإجراء عملية تجميل لأنفه في ألمانيا، ليتمكن من التمثيل، ونظرًا للتكلفة العالية للعملية، فقد قام بإجرائها بدون بنج.