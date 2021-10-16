العسومي يدعو الليبيين للتكاتف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية

أكّد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان الكامل للأشقاء الليبيين، ودعا العسومي الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم إلى التكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

يجب المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وشدد العسومي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على ضرورة المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.

تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي، تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أنَّ يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .