البرلمان العربي يعقد الجلسة العامة لدور الانعقاد الجديد غدا

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، غدا السبت، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان.

رئيس مجلس الشورى اليمني يشارك في الجلسة

ويشارك في الجلسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت خلال يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني .