رئيس البرلمان العربي يطالب أديس أبابا بإرادة سياسية صادقة في مفاوضات السد الإثيوبي

جدد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مطالبة البرلمان العربي لدولة إثيوبيا بالانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المسار التفاوضي بشأن السد الإثيوبي.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت اليوم بالقاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية.

العسومي يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل السد

وشدد «العسومي»، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل سد إثيوبيا، على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، الذي صدر مؤخراً في هذا الشأن، مؤكداً رفض البرلمان العربي المساس بالأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان. .

وخلال الجلسة، أعلن رئيس البرلمان العربي عن تدشين المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي، وهو الأول من نوعه على المستوى العربي، متطلعاً إلى أن يصبح مركزاً إقليميا ودولياً لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .