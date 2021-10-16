«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة في مدارس تمريض مطروح.. الشروط والمؤهلات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال مديرية الصحة بمطروح، اليوم السبت، حاجتها لشغل وظائف للعمل في إدارة مدارس التمريض، وذلك بشروط وضعتها، للراغبين في التقديم لهذه الوظائف، من بينها إداريين ومعلمين من الرجال والسيدات، للعمل في مدرسة التمريض بنين.

وتنشر «الوطن» تفاصيل الوظائف وعددها، والشروط التي وضعتها مديرية الصحة بمطروح، ومواعيد التقديم للمسابقة، وكيفية التفاضل بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف.

طبيعة وظائف مدرسة التمريض في مطروح

وطلبت مديرية الصحة في مطروح من خلال إعلان الوظائف عن حاجتها لشغل وظائف للعمل في مدارس التمريض بمطروح بنين في عدة تخصصات، وإداريين ثانين (شؤون طلبة وشؤون عاملين)، ومسؤول مالؤ وأمين مخزن.

شروط شغل وظائف إدارية بمدارس تمريض مطروح

وترصد «الوطن» تفاصيل شروط شغل الوظائف الإدارية في مدارس تمريض مطروح، كالتالي:-

- أن يكون يكون على قوة العمل حاليا قوة أساسية بمطروح (يتبع مديرية الصحة بمطروح).

- تقديم طلب باسم وكيل وزارة الصحة بمطروح إدارة المدارس بالمديرية، وذلك اعتبارا من، اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل.

- تحديد مقابلة شخصية للمتقدمين، على أن يتم اختيار الأفضل في المقابلة الشخصية وعوامل الخبرة والكفاءة.

تفاصيل وظائف المعلمين في مدارس تمريض مطروح

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، تفاصيل وظائف معلمين في مدارس تمريض مطروح بنين، وتضم معلمين اثنين من الذكور للتدريس في مدارس التمريض بنين، ومعلمتين من الإناث للتدريس في مدارس التمريض بنين في مدينة مرسى مطروح.

شروط وظائف التدريس

أما تفاصيل شروط وظائف التدريس في مدارس التمريض بمطروح، فتتمثل في الآتي:ـ

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تمريض، ويُفضل الحصول على درجة الماجستير.

- أن يكون أمضى أكثر من 3 سنوات في العمل.

- الخبرة في العمل.

- أن يكون على قوة العمل قوة أساسية في مطروح.

- تقديم سيرة ذاتية كاملة لإدارة مدارس التمريض بمديرية الصحة بمطروح.