وظائف شاغرة في مديرية الصحة بالدقهلية.. مدير عام و5 شروط و9 مستندات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية عن حاجتها شغل الوظائف القيادية «إدارية عليا»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وهذه الوظائف هي وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية، وحددت آخر موعد للتقديم لتلك الوظائف يوم 7/7/2021

الشروط الواجب توافرها للمتقدم للوظيفة

وحددت وزارة التنمية المحلية، الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للوظيفة أن يكون لديه مهارات فنية من حيث القدرة على القيادة والتوجيه، ومعرفة شاملة بالقوانين التي تحكم العمل ولائحته كل في مجاله، والقدرة على معرفة لغات أجنبية، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى.

وبالنسبة لسنوات الخبرة أن يكون قضي مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفي الأول (ا) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشرة عاما على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة

وعلى من يرغب شغل إحدى هذه الوظيفة استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، ويمكن الحصول عليه من إدارة شئون العاملين ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة

والمستندات المطلوبة هي:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم به المؤهل العلمي

– المؤهلات الأعلى

– تقارير كفاية الأداء عن آخر 3 سنوات سابقة

– الخبرة النوعية والزمنية

– الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم

- الشهادات والدورات التدريبة الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات الأجنبية وغيرها

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت

- أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز – خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم اضافتها)

- بيان عن أبرز إنجازات واسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادات السابقة على الوظيفة المتقدم عنها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.