رئيس الوزراء يوجه بضرورة استعداد المحافظات لأمطار الخريف

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، منذ قليل، بأهمية استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، خاصة في فصل الخريف، الذي يشهد تقلبات جوية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، على ضرورة إزالة أي معوقات في مخرّات السيول، وتطهير جميع مصارف الأمطار، والتأكد من توافر الفرق اللازمة، وكذا المعدات للتعامل الفوري مع أي طارئ، والتنسيق الكامل في التعامل مع هذه الأحداث بين الوزارات والجهات المعنية.