مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مراسم توقيع اتفاقيتين بشأن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحالف شركات «أوراسكوم، إنجي للطاقة، وتويوتا تسوشو»، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وماساكي نوك، سفير اليابان لدى القاهرة، وفرانسوا لوجيه، نائب السفير الفرنسي بالقاهرة.

اتفاققية انتفاع بالأرض لصالح مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس

ووقع الاتفاقية الأولى بحسب بيان، والخاصة بالانتفاع بالأرض لصالح مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس، الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخالد الدجوي، ممثل شركة أوراسكوم، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، وجيروين فيرجوت، ممثل شركة «إنجي للطاقة»، رئيس تطوير الأعمال بها، وساتوشي فوجيكاوا، ممثل شركة «تويوتا»، ومدير الاتصال بها.

اتفاقية شراء الطاقة من مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس

كما وقع على الاتفاقية الثانية الخاصة بشراء الطاقة من مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقناة السويس، المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وممثلي اتحاد الشركات المشار إليه.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للوصول لنسبة 42% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.

اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة مع شركة البحر الأحمر

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت في شهر أكتوبر الماضي، اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الربط بالشبكة مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح التابعة لاتحاد الشركات المذكور لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل)، بمنطقة خليج السويس لمدة 20 عاما.

وأضاف أنّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي، ومتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في 2024، مضيفا أنّ المشروع من شأنه تحقيق وفر في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قدره مليون طن سنوياً تقريباً في العام.

وأشار إلى أنّ المشروع سيوفر أيضا 1100 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء، فضلا عن عدد كبير من الوظائف ذات الصلة بخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه، إضافة إلى التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع.