مدبولي: قريبا لن نسمح بدخول أي موظف لم يُطعم ضد كورونا

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المحافظين، بضرورة التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الإدارية التابعة لمحافظاتهم، مؤكدا أنه خلال فترة وجيزة لن يُسمح بدخول أي موظف لم يتم تطعيمه، خاصة مع توافر اللقاحات، كما يجب زيادة حملات توعية المواطنين في المحافظات المختلفة بأهمية الحصول على اللقاحات، لاسيما أن وزارة الصحة مستعدة لتوفير أي كميات مطلوبة من اللقاحات خلال هذه المرحلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين، منذ قليل، أن مصر لديها حاليا كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة، وأن وزارة الصحة تتوسع حاليا في توفير المراكز المتخصصة للتطعيم.