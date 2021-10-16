مصادر: دوللي شاهين لم تتعرض للاعتداء.. والصور من مسلسل «المماليك»

أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلًا على مواقع السوشيال ميديا، لتتصدر محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول صور لها من داخل المستشفى، تُظهر وجود العديد من الكدمات على وجهها، إذ صرح المكتب الإعلامي الخاص بها، عن تعرضها للاعتداء من قِبل بعض الأشخاص، دون إبداء أي تفاصيلٍ أخرى.

صورة دوللي شاهين في المستشفى.. من كواليس مسلسل "المماليك"

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن دوللي شاهين لم تتعرض لأي اعتداء قط، خلال الأيام الماضية، بينما تعود حقيقة الصور المُنتشرة لها من داخل المستشفى، من كواليس مسلسل «المماليك» الذي يجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المُقبلة عبر إحدى القنوات الفضائية.

دوللي شاهين تمزح مع ماكيير مسلسل المماليك: كده تضربني أوي

نشرت دوللي شاهين، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات «تيك توك»، من كواليس مسلسل «المماليك»، أثناء تحضيرها للشخصية، حيث ظهرت بمُشاركة الماكيير أحمد العمروسي، مازحة إياه بقولها: «كده بتضربني أوي، ينفع اللي عملته في وشي ده».

تعليق ساخر لـ دوللي شاهين من المستشفى

نشرت دوللي شاهين صورًا لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مُعلقة عليها: «أي أي أي.. يا حرام يا دودود»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

المكتب الإعلامي لـ دوللي شاهين: منقدرش نكدبها

روى عصام ميلاد نصر الله، مسئول المكتب الإعلامي للفنانة دوللي شاهين، تفاصيل الأزمة المُثارة بشأن تصدرها «التريند»، قائلًا: «أنا شُفت لها صورة من 3 أيام على ستوري الواتس أب، وإنسانيًا دخلت أطمن عليها، قالت لي إنها تعرضت للتعنيف، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى، وبدوري كتبت خبرًا لوسائل الإعلام والصحافة بشأن الدعاء لها».

وقال مسئول المكتب الإعلامي لـ دوللي شاهين، في تصريح لـ«الوطن»، «ناس كتير بتقول إنّ الصور دي من مسلسل جديد هي بتصوره، وأنا الحقيقة مش عارف إيه أصل الموضوع لأن أنا مش معاها في المسلسل»، موضحًا بقوله: «كلمتها النهاردة عشان أطمن عليها وقالت لي إنها كويسة الحمد لله».

وبسؤاله حول توجيه لوم لها بشأن إثارة البلبلة دون داعٍ بنشرها هذه الصور، قائلًا: «أنا مقدرش أكذبها إطلاقًا، كلامها بالنسبة لي كله مُصدق ليّا، يعني لازم أصدقه دون نقاش».