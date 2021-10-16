قانوني يكشف العقوبة المنتظرة على المتهم بالتحرش بفتاة في مترو المعادي

أثارت واقعة تحرش شاب بفتاة في إحدى عربات مترو المعادي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت فتاة بلاغًا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، تفيد فيه بأنها أثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام شخص مجهول بمعاكستها بإيحاءات خارجة تخدش الحياء، وبعد تعديل قانون التحرش وتغليظ العقوبة يوضح «الوطن» العقوبة التي تنتظر ذلك الشاب حال ثبوت الجريمة عليه.

العقوبة التي تنتظر متحرش المعادي حال ثبوت الجريمة عليه

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنه بعد تعديل قانون الحرش وخاصة المادة 306 «أ ـ ب»، فأن المشرع تدرج بالعقوبة، حيث إذا ثبت تعرض هذا الشخص للفتاة، بإتيان أمور أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالقول أو بالفعل أو أي وسيلة، فإن العقوبة التي تنتظره هي الحبس من عامين لأربع أعوام، وغرامة مالية من 100 لـ 200 ألف جنيه، أو أي من هاتين العقوبتين.

عقوبة التحرش والتتبع

وتابع «السعداوي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هذا الشخص لو تتبع الفتاة فإن العقوبة تتغلظ، من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 200 لـ 300 ألف جنيه، أو أي من العقوبتين، وتثبت الجريمة عليه بتبليغ الفتاة، وتقوم إدارة البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة وإذا ثبت تتبعه لها فتكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 200 لـ 300 ألف جنيه.

قانون التحرش

يذكر أن مجلس النواب وافق على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وكان هناك تأييد من أغلب النواب للقانون.