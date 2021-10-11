قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للممثل شادي خلف بعد تهمة التحرش بـ7 فيتات

قررت جهات التحقيق أمس الأحد، إحالة الفنان شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، جاء ذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل بالقاهرة، وأنكر الممثل في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، وقال بأنها حملة ممنهجة ضده وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته، وتستعرض «الوطن» العقوبة التي تنتظر المتهم، في حال إدانته، وذلك بعد أن أعلن مجلس النواب الموافقة على قانون بتغليظ عقوبة التحرش منذ أيام.

قانون التحرش

ونصت المادة "في شكلها الجديد" 306 على: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

عقوبة الفنان شادي في حالة إدانته باتهامات التحرش

وقال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن ما نسب إلى المتهم شادي خلف من اتهامات ليس تحرش، وأن التحرش يكون في الطرق أو على الإنترنت، ويكون معاكسة، أو تعرض، أو اعتراض طريق.

وأضح «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما نسب إلي المتهم يدخل تحت قانون هتك العرض، لأن المتهم قام بالتعدي على الفتيات و حدث ملامسات، بالإضافة إلى أنه المدرب الخاص بهم في ورشة التدريب، وهنا تكون عقوبته من 3 سنوات إلى 15 سنة حسب تقدير القانون.

وتابع أستاذ القانون بجامعة المنيا أنه في حالة إذا كان المجني عليها قاصر أي أقل من 18 عام، ستكون العقوبة من 7 سنوات إلى 15 سنة، وذلك في حالة أن أثبتت التحقيقات أن المتهم هتك عرض الفتيات.

النواب يوافق على قانون تغليظ عقوبة التحرش

يذكر أن مجلس النواب قد وافق، على مواد مشروع القانون المقدم من زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وكان هناك تأييد من اغلب النواب للقانون.