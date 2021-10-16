«معلومات الوزراء»: تزايد مخاوف المصريين من كورونا في الموجة الرابعة

كشف استطلاع رأي حديث أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول مدى رؤية المصريين لمخاطر فيروس كورونا، عن تزايد مخاوف المصريين مرة أخرى من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» تزامنا مع الموجة الرابعة من الإصابات.

استطلاع أغسطس أكد انخفاض المخاوف لحدها الأدنى

كان «مركز المعلومات»، قد سجل في استطلاع رأي، أجراه خلال شهر أغسطس الماضي، أدنى مستوى لمخاوف المصريين من الفيروس، بعد انتهاء الموجة الثالثة من الإصابات به، وتزايد حملات التلقيح ضد الفيروس، مع تزايد كمية اللقاحات الواردة للبلاد من الخارج، وبدء التصنيع المحلي للقاح «سينوفاك – فاكسيرا».

وسجل استطلاع الرأي السابق أن 49% من المواطنين المصريين فقط، يرون أن فيروس كورونا المستجد «خطر» خلال شهر أغسطس.

مركز المعلومات: 59% من المصريين يرون كورونا خطرا في سبتمبر

وأجرى مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام في «مركز المعلومات»، استطلاع رأي حديث على عينة من المصريين خلال شهر سبتمبر الماضي، وظهرت نتائجها خلال شهر أكتوبر الجاري، التي أشارت لزيادة نسبة المواطنين المصريين ممن يرون أن كورونا خطرا بنسبة 10%، مع الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس.

ووفق استطلاع الرأي خلال شهر سبتمبر الماضي؛ فإن قرابة 59% من المواطنين المصريين أصبحوا يرون أن كورونا خطرا، بزيادة 10% عن شهر أغسطس السابق له.

وتعتبر تلك النتيجة، رغم زيادة نسبة مخاوف المصريين من كورونا، إلا أنها أقل نسبة من المخاوف ضد الفيروس خلال ذروة موجاته.

وذكرت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق، أن الوزارة تتوقع تجاوز الإصابات بالفيروس في مصر حاجز الألف إصابة جديدة يوميا، خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تعاود الإصابات في الانخفاض مرة أخرى بعدها.

وكانت أعلى نسبة مخاوف من المصريين تجاه الفيروس، بحسب رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال شهر مايو 2020، التي كانت 94% من المصريين يرون كورونا خطرا، مقابل 59% خلال شهر سبتمبر الماضي.