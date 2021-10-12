«معلومات الوزراء»: ارتفاع وعي المصريين بمنصة مصر الرقمية

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعاً للرأي، حول مدى علم المصريين بمنصة مصر الرقمية، والخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين بشكل إلكتروني، وذلك خلال شهري أبريل وسبتمبر الماضيين، وذلك في إطار حرص المركز على قياس مدى الوعي بجهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

ارتفاع وعي المواطنين بنسية 15 نقطة مئوية

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة وعي المصريين بالمنصة، خلال الاستطلاع الأخير في شهر سبتمبر، وبلغت نسبة المواطنين الذين هم على علم بالمنصة وخدماتها 35.7% خلال استطلاع سبتمبر، في مقابل 21.2% خلال استطلاع شهر أبريل، بارتفاع قدره 15 نقطة مئوية.

إضافة المواليد واستخراج الرقم القومي.. في المقدمة

وقد جاءت خدمات إضافة المواليد على البطاقة التموينية، أو استخراج بدل فاقد لها، وخدمة استخراج شهادات الميلاد، واستخراج بطاقات الرقم القومي في مقدمة الخدمات التي حاول المواطنون الحصول عليها من خلال المنصة.

يذكر أن منصة مصر الرقمية تمثل رؤية وخطة شاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، حيث تعمل المنصة على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول عليها بمختلف أنواعها. وقد تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل المستمر على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.