عمرو حسن: مصر زادت نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن التعداد السكاني في مصر زاد نصف مليون نسمة خلال 100 يوم، مشددًا على أن الزيادة السكانية غير المنضبطة تجعل الدولة تبني مدارس جديدة لكي تستوعب الزيادة، بينما إذا جرى التحكم فيها فإن الفصول الجديدة ستقلل كثافة الفصل، وهو ما ينطبق على المشكلات الأخرى.

الزيادة السكانية سبب مشكلات المجتمع المصري

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء dmc»، عبر قناة dmc: «الرئيس السيسي عندما يتحدث عن تبطين الترع فإنه يذكر الزيادة السكانية، وكذا الأمر بالنسبة إلى جودة التعليم والعشوائيات، إذ تفوق قدرة الدولة في توفير العمران المخطط، فاتجه الناس إلى العمران غير المخطط».

وتابع مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أن المفكر الراحل جمال حمدان قال في كتابه الشهير«شخصية مصر» فتش عن السكان، لأنه يرى أن المشكلة السكانية هي أعقد المشكلات التي تسببت في كل المشاكل التي عانت منها الدولة.

الدولة تستهدف الوصول بالزيادة السكانية إلى 400 ألف مواطن

وتابع:«لكي نحل كل المشكلات في مصر يجب أن نبدأ بحل مشكلة السكان، وفي العام الماضي شهدت مصر 2.2 مليون مولود، وهو نفس عدد سكان بعض دول الخليح، والرئيس السيسي قال إنه لكي يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية يجب خفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف مواطن كزيادة سنوية في العام بدلا من 2.2 مليون».

وأكد أنه يجب تحقيق التوازن بين معدلي النمو الاقتصادي والسكاني، إذ تحسن الدولة معدل النمو الاقتصادي وتعجز عن خفض معدل النمو السكاني:«يجب أن يزيد الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وعلى الإعلام دور كبير جدا، ويجب ألا تكون أن يتناول هذه القضية بشكل موسمي، وأن يناقش الإعلام السيدة المصرية بسيطة وأن يوعيها بأن صحتها ستصبح أفضل بتقليل الإنجاب».