فوربس: ثروة إيلون ماسك أصبحت تعادل ثروتي بيل جيتس ووارن بافيت معا

ارتفعت ثروة إيلون ماسك خلال أسبوع واحد، بنحو 13 مليار دولار، بعد أن ارتفعت أسهم «تيسلا» إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، ليعود إلى صدارة الملياديرات حول العالم كأغنى أثرياء العالم، ووصلت ثروته إلى 214.8 مليار دولار أمس، وفقاً لـ«فوربس».

ارتفاع سهم تيسلا

وسجل سهم تيسلا ارتفاعات بما يقرب من 50٪ منذ 19 مايو الماضي، حيث تواصل شركة صناعة السيارات الكهربائية تسليم السيارات بأرقام قياسية.

وبعد ارتفاعها الأخير، تقترب ثروة إيلون ماسك من إجمالي ثروة بيل جيتس ووارن بافيت، البالغة 233.6 مليار دولار، وكانت قد سجلت ثروة إيلون ماسك في سابق مستوى 236 مليار دولار وبذلك تكون تعادل إجمالي ثروة بيل جيتس ووارن بافيت، معا.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير ثروة أكبر المليارديرات الرابحين هذا الأسبوع وفقاً لقائمة «فوربس» وهي كالتالي:

- إيلون ماسك

صافي الثروة: 214.8 مليار دولار، بزيادة 12.7 مليار دولار

الولايات المتحدة

مصدر الثروة: تيسلا

- برنار أرنو

صافي الثروة: 185.4 مليار دولار، بزيادة 10.6 مليار دولار

فرنسا

مصدر الثروة: مجموعة LVMH

- جيف بيزوس

صافي الثروة: 197.8 مليار دولار، بزيادة 6.1 مليارات دولار

الولايات المتحدة

مصدر الثروة: أمازون

- وي جيانجون

صافي الثروة: 31 مليار دولار، بزيادة 4.6 مليارات دولار

الصين

مصدر الثروة: شركة سيارات Great Wall Motors

- راداكيشان داماني

صافي الثروة: 25.6 مليار دولار، بزيادة 4.2 مليارات دولار

الهند

مصدر الثروة: البيع بالتجزئة والاستثمارات – متاجر Avenue Supermarket

- روبين زينغ

صافي الثروة: 50.7 مليار دولار، بزيادة 3.2 مليارات دولار

هونغ كونغ

مصدر الثروة: البطاريات CATL

- غوتام أداني

صافي الثروة: 75.3 مليار دولار، بزيادة 3 مليارات دولار

الهند

مصدر الثروة: السلع والبنية التحتية

- فرانسوا بينولت

صافي الثروة: 50 مليار دولار، بزيادة 2.8 مليارات دولار

فرنسا

مصدر الثروة: السلع الفاخرة KERING

- فرانسيوا بيتنكورت مايرز

صافي الثروة: 84.7 مليار دولار، بزيادة 2.7 مليارات دولار

فرنسا

مصدر الثروة: L’ORÉAL

- وانغ تشوانفو

صافي الثروة: 23.5 مليار دولار، بزيادة 2.5 مليارات دولار

الصين

مصدر الثروة: البطاريات -السياراتBYD