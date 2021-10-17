دوللي شاهين لـ «الوطن» عن حقيقة تعرضها للاعتداء: مشهد في مسلسل

طمأنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، جمهورها بعد تداول أخبار خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرضها للضرب من قبل مجهولين.

وقالت الفنانة اللبنانية لـ «الوطن»: «الحمدلله أنا بخير، ولا صحة لما تم تداوله عن تعرضي للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين».

وأضافت دوللي شاهين: «الصورة المتداولة من مشهد تمثيلي خلال أحداث مسلسل (المماليك) الذي أصوره حاليا، وكان المشهد صعبا جدا».

وشكرت الفنانة اللبنانية من اهتم وسأل عن حالتها الصحية، خلال الساعات الماضية بعد تداول خبر تعرضها للاعتداء من قبل مجهولين، ونشر صورة لها وهي بالمستشفى.

دوللي شاهين وكواليس مسلسل «المماليك»

نشرت دوللي شاهين، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات «تيك توك»، من كواليس مسلسل «المماليك»، أثناء تحضيرها للشخصية، حيث ظهرت بمُشاركة الماكيير أحمد العمروسي، وعلقت مازحة: «كده بتضربني أوي، ينفع اللي عملته في وشي ده».

وكانت «دوللي» نشرت عددا من الصور لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت قائلة: «أي أي أي.. يا حرام يا دودود»، ولكنها لم تذكر أي تفاصيل عن سبب هذه الصور ولم تعلن أنها من عمل فني.

دوللي شاهين تعود للسينما بفيلم «عيد جواز»

بعد غياب 7سنوات، تعود الفنانة دوللي شاهين، إلى السينما بفيلمها الجديد «عيد جواز»، والذي انتهت من تصويره مؤخرا.

فيلم «عيد جواز» من إنتاج أيمن زكي، وتأليف السيناريست أسامة فهمي، ومن إخراج أحمد فهمي عبدالظاهر، ويشارك في بطولته دوللي شاهين وإيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان.