تأجيل محاكمة أم قتلت رضيعتها لـ22 ديسمبر.. ألقتها من الدور الخامس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة أم على خلفية اتهامها بقتل طفلتها عمداً، بمنشأة ناصر، لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لإيداع تقرير مستشفى الخانكة.

وصدر القرار برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور أشرف فايز اللمساوي ، وأمانة سر أيمن القاضي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن «مها.أ»، 33 عامًا، عاملة، ارتكبت في 8 فبراير لسنة 2021، جريمة القتل العمد .

أحداث الواقعة

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قتلت عمدًا طفلتها المجني عليها، بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحها، حيث أضمرت في نفسها الخلاص منها لحملها فيها سفاحاً، وما أن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك تكون المتهمة ارتكبت الجناية المؤلمة من قانون العقوبات.

أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشهود، وعلى رأسهم «محمد.أ» نقيب شرطة، أن تحرياته السرية أسفرت عن حمل المتهمة سفاحًا من أحد الأشخاص، وأنها تولدت لديها النية للتخلص من ذلك الجنين فور ولادته، إلا إنها فوجئت بالوضع في مسكنها، فقامت بإلقائه من شرفة حجرتها الكائنة بالطابق الخامس من العقار سكنها، قاصدة قتل الطفلة مهابة فضح أمرها كونها غير متزوجة.

وأضاف نقيب الشرطة، أنه وبضبط المتهمة قررت له بذات ما سلف عرضه.

وقالت الشاهدة «نادية.أ»، 29 عامًا، أنها فور علمها بوجود طفل ملقى من البنية السكنية الخاصة بوالدها وشقيقتها المتهمة انتقلت إلى حيث تتواجد الأخيرة، وأبصرت آثار دماء بالحجرة الخاصة بها، والذي يشتبه في كونه دماء وضع، فسألت المتهمة عن ذلك فقررت لها بحملها سفاحًا من أحد الأشخاص، وأنها وضعت بحجرتها، وخوفا من فضح أمرها ألقت رضيعتها من الشرفة الخاصة بحجرتها، والكائنة بالطابق الخامس من العقار سكنها.

أما «شهد.أ»، 14 عامًا، بائعة خبز، فقالت إنها حال قدومها لمسكنها من عملها أبصرت آثار عديدة من الدماء بحجرة المتهمة، فأخبرت والدها، فسأل المتهمة عن ذلك فقررت أنها ذلك من آثار الحيض.

وقال الشاهد الأخير «أحمد.د» 60 عامًا، سائق، أنه في حال تواجده بالمسكن رفقة المتهمة تنامى إلى سمعه صوت آلام منها وتعاطيها لعقاقير، وأبلغه أحد الأشخاص عقب ذلك بحضور الشرطة، وأبلغته الشاهدة الثالثة بوجود آثار دماء، وبسؤاله المتهمة أبلغته بأنها آثار دماء الدورة الشهرية ولاذت بالفرار.

اعتراف تفصيلي

وأقرت المتهمة في التحقيقات من حملها سفاحًا من أحد الأشخاص، وأنها تولدت لديها النية للتخلص من طفلتها عقب ولادته، إلا أنها وضعته بمنزلها، وخوفا من فضح أمرها تولدت لديها النية التخلص منها وقتلها، فألقت الرضيعة من شرفة مسكنها وحدثت وفاته جراء ذلك.

تقرير الطب الشرعي

وثبت في تقرير الطب الشرعي، أن الجثة لطفلة أنثى رضيعة، ولدت حية وتنفست الهواء، وتبين وجود آثار لسحجات بخلفية المرفق الأيسر وسحجات منتشرة بالإليتين، وانسكابات دموية غزيرة، تشمل يمين مقدم فورة الرأس وكسر شرخي بالجدارية اليمنى، ونزيف تحت الأم الجافية على سطح المخ والمخيخ، وانسكابات دموية بأبعاد 4 سم في 3 سم بأسفل يمين يسار جدار الصدر، مع وجود تهتك بالكبد ونزيف دموي بتجويف البطن.