النيابة العامة: المستخدم غايتنا في خطة التحول الرقمي

قال الدكتور محمد الجندي الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، إن الدول المتقدمة التي رقمنت ملف العدالة كانت غايتها الأساسية خدمة المستخدم النهائي، الذي ينقسم إلى المواطن العادي ويشمل كل من يتعامل مع النيابات والهيئات القضائية، والمستخدم الداخلي سواء كان عضوًا في النيابة أو الموظف.

محمد الجندي: المستخدم غاية التحول الرقمي وليس العكس

وأضاف «الجندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن المستخدم هو غاية التحول الرقمي، وليس العكس، موضحا أن استراتيجية التحول فيها هدف عام وهو تسهيل الإجراءات ومنح ثقة للنيابة العامة ورؤية الفساد، وكل ذلك في إطار رؤية مصر 2030.

خبير رقمي: تيسير الإجراءات من أهم الأفكار التي تخدم المواطن النهائي

وتابع الخبير الرقمي بمكتب النائب العام، أن تيسير الإجراءات من أهم الأفكار التي تخدم المواطن النهائي في الوصول إلى الخدمات الخاصة بالعدالة الناجزة وتحقيقها، موضحًا أن التحول الرقمي إذا وصل للمواطن على أرض الواقع حقق النجاح، وللوصول إلى هذا الأمر يجب السير وفق خطة استراتيجية.

«الجندي»: رؤية النيابة العامة في الاستراتيجية أن تكون «بلا أوراق»

وأشار«الجندي» إلى أن رؤية النيابة العامة في الاستراتيجية هي «نيابة عامة بلا أوراق»، وعدم وجود هذه الأوراق سيسهل الإجراءات، ففي دورة النيابة العامة هناك كمية أوراق كبيرة، وإذا تحولت الدورة المستندية للنيابة العامة إلى دورة لا ورقية فإن هذا الأمر سيوفر مشكلات كبيرة داخلية، وسينعكس على المواطن في إجراءات التقاضي والتعامل مع القضايا.