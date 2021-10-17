ما هو أفضل علاج لغازات البطن؟.. ليست «الحاجة الساقعة»

يعاني كثير من الأشخاص من الإحساس بوجود الغازات المزعجة في البطن، والتي تسبب ضيقا وانزعاجا للشخص، وتعرض أحيانا للإحراج في بعض المواقف، وهو ما يلجأ معه إلى وصفات شعبية أو طبية للتخلص من هذه الغازات، ومن بينها شرب المياه الغازية أو «الحاجة الساقعة»، كما يبحث كثيرون عن أفضل علاج لغازات البطن، وما أسباب حدوث هذه الغازات في الأصل.

الدكتور محمد جمال، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، قال في تصريحات لـ «الوطن»، إن غازات الجهاز الهضمي تحدث لسببين أساسيين، وهما ابتلاع كميات كبيرة من الهواء أثناء تناول الطعام أو الشراب، وهو ما يساعد على تجمع غاز الأكسجين والنيتروجين في الجهاز الهضمي، والسبب الثاني أثناء عملية هضم الطعام، حيث تتجمع الغازات الناتجة عن عدم هضم بعض الأطعمة، ومن بينها البقوليات مثل الفاصولياء والعدس والكرنب والبصل ومنتجات الألبان، وكذلك المياه الغازية والسكريات.

أفضل علاج لغازات البطن

وأضاف «جمال»، أن هناك عدد من المشروبات تساعد في التخلص من غازات البطن ومنها:

الينسون، حيث يعتبر مغلي تلك الأعشاب من أكثر المشروبات الطبيعية التي تساعد التخلص من الغازات، كما يعد النعناع من أفضل الأعشاب التي يمكن تحضيرها في المنزل، وكذلك الزنجبيل والكراوية والشمر، والتي تساعد في علاج انتفاخات البطن المزعجة بعد تناول الوجبات.

كما حذر استشاري الباطنة والجهاز الهضمي من تناول المشروبات الغازية التي يلجأ إليها البعض، للتخلص من غازات البطن، قائلا: «على العكس المشروبات الغازية من من مسببات غازات البطن، كونها تحتوي على مجموعة من الغازات (الهواء) الذائب في السوائل، والذي يتحول إلى غازات داخل الجهاز الهضمي، أي أنها تفاقم المشكلة».

نصائح لسلامة الجهاز الهضمي

ونصح «جمال» بالاعتدال في تناول الطعام وعدم ملء المعدة، كي يتمكن الجهاز الهضمي من أداء وظيفته، وأن يحتوي الطعام على كمية كبيرة من الألياف الموجودة في طبق السلطة الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة، والمضاف لها زيت الزيتون المفيد للجهاز الهضمي، وكذلك البعد عن المأكولات السكرية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وترهق الجهاز الهضمي.