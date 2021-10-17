انطلاق الاحتفالات بتعامد الشمس على معابد أبو سمبل اليوم

مع شروق شمس يوم الجمعة المقبلة، 22 أكتوبر الجاري، تتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبده بمدينة أبو سمبل السياحية، والذي يقع على نحو 280 كيلو مترا جنوب محافظة أسوان.

فعاليات الاحتفال

وتنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، 17 أكتوبر، حتى 21 من الشهر نفسه، الاحتفالات بتعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة برنامجا فنيا احتفالا بهذه الظاهرة، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

الفرق المشاركة في الاحتفالات

ويشارك في الاحتفالات عدد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وهي فرق أسوان، والأنفوشي، والمنيا، والمنصورة، وكفر الشيخ، وقنا، والوادي الجديد للفنون الشعبية، إضافة لفرقتي توشكى، وشلاتين التلقائيتين، بجانب فرقة النيل للآلات الشعبية.

مواقع الاحتفال

وقالت نجوى أحمد رئيس فرع ثقافة أسوان، إن الاحتفال يقام بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان، وهي مسرح فوزي الصيفي، وقصر ثقافة توشكى، وكوم امبو، وأبو سمبل، وحسن فخر الدين، ودهميت، وكركر، والسباعية، والرديسية، وبيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان، وكلابشة.

يذكر أن 22 أكتوبر من كل عام، يشهد تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بأسوان، وهذه ظاهرة فلكية هندسية فريدة من نوعها، تحدث مرتين في العام، كانت قبل نقل المعبد بسبب بناء السد العالي، تحدث في أيام 21 فبراير و21 أكتوبر، وبعد نقله إلى موقعه الحالي عام 1961، أصبحت تحدث يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، وهذه الظاهرة مرتبطة بفصل الزراعة، ويوم الحصاد عند المصري القديم.