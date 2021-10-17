رئيس الوزراء يُقرر ترشيد الإنفاق العام 6 أشهر بسبب كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا حمل رقم 2606 لسنة 2021، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة.

قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 أكتوبر الحالي

ومن المُقرر أن يعمل بـ«ترشيد الإنفاق العام» لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، في عددها الصادر تحت رقم 40 مكرر أ بتاريخ 11 أكتوبر الحالي، والذي أفصحت عنه الجريدة الرسمية اليوم، ليُعمل به اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي.

رئيس الوزراء يكلف وزير المالية بإصدار قواعد تنفيذ أحكام القرار

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن يصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام القرار.