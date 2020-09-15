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محمود مسلم

الجريدة الرسمية تنشر قرار ترشيد الإنفاق العام في ظل كورونا

كتب:

الوطن
11:46 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
مدبولى

مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1763 لسنة 2020، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار، لمدة 6 أشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية 2020\2021.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع عليه اضغط هنـــــا.

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