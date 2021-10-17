«زواج بقرار جمهوري».. السيسي يأذن لوزير مفوض بالزواج من مغربية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 40 مكرر أ، الصادر في 11 أكتوبر الماضي والذي أفصحت عنه «الجريدة» اليوم، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 457 لسنة 2021، بالإذن لمفوض تجاري لمصر بالزواج من أجنبية.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضته الدكتورة نيفن جامع، وزيرة التجارة والصناعة على رئيس الجمهورية، وفق أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.

وتضمن القرار الجمهوري، الإذن لـ«أحمد محمد شوقي محمد عياد»، الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من راوية مبروك، المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.