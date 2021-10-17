السيسي: الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ رسالة الإسلام التي جاء بها النبي الكريم، رفعت قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول آيات الوحي «إقرأ»، وذلك إعلاء لشأن العلم والعلماء، وتقديرا لأهمية التدبر وصولا للوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة.

الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف اليوم، في مركز المنارة، بالمولد النبوي الشريف: «دعانا الله لنعمة العقل الغالية والفريدة والبحث والتأمل في ملكوت السموات والأرض، لذلك نشدد على أهمية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة».

بناء وعي الأمم بشكل صحيح أحد عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه

وتابع الرئيس السيسي، أنّ بناء وعي أي أمة بناءّ صحيحا، أحد عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يحرفون الكلام عن مواضعه، ويخرجونه من سياقه، وينشرون الأفكار الهدامة التي تقود قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيدا عن تأييد الأوامر الربانية لتعمير الكون وإصلاحه، لما فيه الخير للبشرية جمعاء ومنهج للنفس البشرية.

مضاعفة جهود المؤسسات الدينية لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي

وأوضح الرئيس السيسي: «لذلك كان لزاما علينا الاستمرار في تلك المهمة والمسؤولية التاريخية، ومضاعفة جهود المؤسسات الدينية لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة».