تحرير 3855 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 48 سيارة متهالكة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة تفتيشية على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات خلال 24 ساعة، وسحبت 3855 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتهت المهلة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني والتي حددتها وزارة الداخلية، عقب أعلنها أكثر من مرة أنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتعد عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرور، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو احدهما.

وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية، استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لمستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيا بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.