لليوم الخامس.. استمرار العنف بين المسلمين والهندوس بسبب «تدنيس القرآن» في بنجلاديش

ارتفع عدد ضحايا العنف الديني في بنجلاديش إلى 6 أشخاص، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة مقتل شخصين هندوسيين، وذلك مع استمرار أعمال العنف التي تجري على خلفية دينية.

وقالت وكالة فرانس برس، إن الاحتجاجات قد تفجرت يوم الأربعاء الماضي، بين المسلمين والهندوس، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه وضع المصحف على ركبة إله هندوسي، وذلك بالتزامن مع إقامة احتفالات بمهرجان دورجا بوجا الهندوسي.

مئات المتظاهرين يهاجمون معبدًا هندوسيًا

وأضاف التقرير، أن أحدث أعمال العنف وقعت في بلدة بيجوم جنج، التي تقع جنوبي البلاد، بعد أن خرج مئات من المسلمين للتظاهر، فيما نقل التقرير عن رئيس مركز الشرطة أن أكثر من 200 متظاهر قد هاجموا معبدًا هندوسيًا، في الوقت الذي كان فيه استعدادات لأداء طقوس أخيرة للمهرجان الديني، الذي من المقرر أن يستمر لمدة عشرة أيام.

وتابع رئيس مركز الشرطة، أن المتظاهرين ضربوا وطعنوا أحد أعضاء لجنة المعبد حتى لقي مصرعه، كما عثر على جثة أخرى لشخص هندوسي قرب المعبد، وأوضح أن الشرطة تحاول العثور على الجناة.

مطالبات بعقاب من دنسوا القرآن

وكانت الشرطة في دكا قد اضطرت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع من اجل تفريق مئات المتظاهرين المسلمين الذين تظاهروا ضد ما تردد أنه تدنيس القرآن في مهرجان هندوسي، ويفترض أن الواقعة المزعومة حدثت في مدينة كوميلا بشرق بنجلاديش في بداية الأسبوع الماضي، وأدى ذلك لاندلاع أعمال شغب، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، ووصلت الاحتجاجات في نهاية الأسبوع إلى العاصمة دكا، حيث بدأت بوسط المدينة.

وطالب المتظاهرون بتوقيع عقوبة على أولئك الذين تردد أنهم دنسوا القرآن، بينما قامت قوات مكافحة الشغب بحماية المحال والشركات، وقالت وكالة فرانس برس إن العنف ضد الهندوس امتد إلى أكثر من عشر مقاطعات، ونقلت الوكالة عن زعيم الطائفة الهندوسية أن ما لا يقل عن 150 هندوسيًا قد أصيبوا في أنحاء البلاد، كما تعرض حوالي 80 معبدًا للهجوم.

جدير بالذكر أن الهندوس يشكلون 10% من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 169 مليون نسمة.